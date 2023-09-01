Qantas Havayolları, iptal edilen uçuşların biletlerini sattığı iddiasıyla rekor miktarda para cezasıyla karşı karşıya

Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC), Qantas Havayolları'nın iptal edilen binlerce uçuşun biletlerini sattığı iddiasıyla rekor miktarda para cezası almasını istedi. ACCC Başkanı Gina Cass-Gottlieb, şirketin tüketici yasasını ihlal ettiği için cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC), "iptal edilen binlerce uçuşun biletlerini sattığı" iddia edilen Qantas Havayollarının rekor miktarda para cezası almasını istedi.

ACCC Başkanı Gina Cass-Gottlieb, Qantas'a yönelik suçlamalara ilişkin yaptığı açıklamada, şirketin, tüketici yasasını ihlal ettiği için cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Cass-Gottlieb, "iptal edilen uçuşların biletlerini sattığı" iddia edilen Qantas Havayolları için "Söz konusu eylem için verilecek cezanın rekor seviyede olması kanaatindeyiz." dedi.

Başkan, cezanın 2019'da Volkswagen Grup'a dizel motorlarda egzoz salımı seviyesi hakkında müşterileri yanlış yönlendirdiği gerekçesiyle verilen 81 milyon dolarlık rekor cezanın "2 katından fazla" olması gerektiğini savundu.

Cezaların çok düşük olduğunu vurgulayan Cass-Gottlieb, "Cezaların on milyonlar değil, yüz milyonlar olması gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

ACCC, "iptal edilen binlerce uçuşun biletlerini sattığı" iddia edilen önde gelen hava yolu şirketlerinden Qantas hakkında yasal işlem başlatmıştı.