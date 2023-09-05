Qantas Hava Yolları Genel Müdürü Alan Joyce Erken Emekli Olacak

Avustralya'da iptal edilen binlerce uçuşun biletlerini sattığı iddia edilen Qantas Hava Yollarının Genel Müdürü Alan Joyce, erken emekli olacağını duyurdu.

Yıl sonuna doğru emekli olması beklenen Joyce, 22 yıl çalıştığı ve 15 yıl yöneticiliğini yaptığı Qantas Hava Yollarından, "iptal edilen uçuşların biletlerinin satıldığı" suçlamasının ardından erken emekli olacağını söyledi.

Hava yolu şirketi, görevi finans direktörü Vanessa Hudson'un devralacağını belirtti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Joyce, "Bu koşullar altında yapabileceğim en iyi şey emekliliğimi öne almak ve görevi mükemmel bir iş çıkaracağını bilerek Vanessa'ya ve yeni yönetim ekibine teslim etmek." ifadesini kullandı.

Qantas, iptal edilen uçuşların biletlerini satmakla suçlanmıştı

Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC), iptal edilen binlerce uçuşun biletlerini sattığı iddia edilen önde gelen hava yolu şirketlerinden Qantas hakkında yasal işlem başlatmıştı.

ACCC, Qantas Hava Yollarının rekor miktarda para cezası almasını istemişti.