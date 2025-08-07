Putin ve Trump Arasındaki Zirve Teyit Edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmenin teyit edildiğini belirterek, "Bu, tarihi bir görüşme olabilir." dedi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, X üzerinden yaptığı açıklamada, Putin ile Trump arasında gelecek hafta bir görüşmenin gerçekleşebileceğine yönelik açıklamaları değerlendirdi.

Karşılıklı diyaloğun kazanmaya devam edeceğini belirten Dmitriyev, "Rusya, Putin-Trump zirvesinin önümüzdeki hafta gerçekleşebileceğini ve zirve hazırlıklarının devam ettiğini teyit etti. Bu, tarihi bir görüşme olabilir." ifadelerini kullandı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ise bugün yaptığı açıklamada, ABD tarafıyla gelecek günlerde Putin ile Trump arasında bir zirvenin gerçekleştirilmesi konusunda uzlaşma sağlandığını söyledi.