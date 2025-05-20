Putin ve Trump Arasındaki Diyalog Avrupa'da Histeri Yarattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki diyaloğun Avrupa'da histeri yarattığını belirtti.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya ile ABD arasında Ukrayna konusunda devam eden görüşmeleri değerlendirdi.

ABD ve Rusya liderleri arasındaki görüşmelerin önemli olduğuna işaret eden Dmitriyev, "Görüşmeler, özellikle de Ukrayna'daki ana sorunların ABD tarafından anlaşılması için büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Söz konusu görüşmelerin Avrupa'da ise farklı karşılandığını kaydeden Dmitriyev, "Bu diyaloğun, Trump yönetiminin şimdiye kadarki dengeli ve yapıcı yaklaşımına katkıda bulunması, Avrupalı politikacılar arasında, Avrupa ve İngiliz medyasında histeriye neden oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dmitriyev, Batılı politikacıların ve basının, yapıcı Rusya-ABD diyaloğuna zarar vermek için uğraştığını belirterek, ABD ile yatırım ve ekonomik alanlarda karşılıklı yarar sağlayacak olası projeler üzerinde çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.