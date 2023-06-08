Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi küresel enerji piyasasında istikrarı görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman el Suud, telefon görüşmesi gerçekleştirerek küresel enerji piyasasında istikrarın sağlanması konusunu ele aldı.

VLADİVOSTOK, 8 Haziran (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman el Suud, telefon görüşmesi gerçekleştirerek küresel enerji piyasasında istikrarın sağlanması konusunu ele aldı.

Kremlin basın servisinden Çarşamba günü görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Her iki taraf da OPEC+ (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefikleri) çerçevesinde petrol arz ve talep dengesinin korunmasına yönelik zamanında ve etkili tedbirler alınmasına olanak sağlayan işbirliği düzeyini takdirle karşılıyor" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, iki liderin ticari ve ekonomik bağların güçlendirilmesi ve yatırım, ulaştırma lojistiği ve enerji alanlarında gelecek vadeden ortak projelerin hayata geçirilmesine yönelik tedbirleri de ele aldığı ifade edildi.