Putin-Trump Görüşmesi Sonrası Rus Piyasalarında Düşüş

Putin-Trump Görüşmesi Sonrası Rus Piyasalarında Düşüş
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'da Moskova Borsası açılışta düşüş gösterdi. Putin ve Trump arasındaki telefon görüşmesine rağmen piyasalarda belirsizlik sürüyor.

Rusya'da piyasalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında dün gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından düşüşle açıldı.

Moskova Borsası (MOEX) açılışta yüzde 1'e yakın değer kaybederek 2.855 puanın altına inerken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 0,99 düşüşle 1118 puana düştü.

Rus rublesi ise dolar karşısında yüzde 0,33 değer kaybederken, dolar/ruble paritesi 80,84 seviyesinden işlem görüyor.

Trump ve Putin, dün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinin çok iyi geçtiğine yönelik açıklamalar yaparken, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere ilişkin de iyimser değerlendirmelerde bulunmuştu.

Analistler, Ukrayna konusunda yürütülen diplomasiye rağmen belirsizliklerin devam ettiğine ve savaştaki tarafların arasında önemli görüş ayrılıklarının bulunduğuna işaret ediyor.

Ateşkese ilişkin sürecin de netleşmediği görüşünü paylaşan analistler, Rusya'ya yönelik yaptırım baskısının da arttığını belirtiyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
İBB'ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu! 22 gözaltı kararı

İBB'ye 3. dalga operasyon! Kritik isim dahil çok sayıda gözaltı
Türkiye'den İran ve İsrail'e net uyarı: Bunu savaş nedeni sayarız

Türkiye'den İran ve İsrail'e açık uyarı: Bunu savaş nedeni sayarız
İzmir mitingine kaç kişi katıldı? CHP'nin rakamıyla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var

Özel'in verdiği rakamla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var
Kilosu 1000 liradan satılan ürün 150 ailenin en önemli geçim kaynağı

Kilosu 1000 liradan satılan ürün, 150 ailenin geçimini sağlıyor
Survivor'da şaşırtan veda! İsmail Balaman adaya veda etti

Survivor'da şaşırtan veda! Favori isim adaya veda etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailesi suç duyurusunda bulunmuştu: Fatma Girik'in ölümünde karar açıklandı

Fatma Girik'in ölümüne dair karar belli oldu
Göksel, estetik iddialarına video ile yanıt verdi: Fotoğraftaki kişiyi tanımıyorum

Güzel şarkıcıdan "estetik" iddialarına videolu yanıt: Tanımıyorum
Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu

4 günlük savaşın Fransa'ya faturası ağır! Dev anlaşmayı durdurdular
AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber

AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber
Brighton, şampiyon Liverpool'u devirdi

8. sıradaki takım, şampiyona gol yağdırdı
Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı

Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı
Bilal Erdoğan Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı

Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.