Putin, Rusya'nın ithalat ve ihracat yasağını 2025'e kadar uzattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, belirli hammadde ve mallarının ithalat ve ihracatına yönelik mevcut yasağı 2025'e kadar uzattı. Karar, ülkenin resmi hukuk bilgi portalında yayımlanan bir belgeyle duyuruldu. Kararnameyle, teknoloji, telekomünikasyon, tıp ve elektrik ekipmanları gibi ürünlerin ihracatı da kısıtlandı.

MOSKOVA, 21 Temmuz (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir kararnameyle Rusya'nın belirli hammadde ve mallarının ithalat ve ihracatına yönelik mevcut yasağı 2025'e kadar uzattı. Karar, Perşembe günü ülkenin resmi hukuk bilgi portalında yayımlanan bir belgeyle duyuruldu.

"Rusya Federasyonu'nun güvenliğini sağlamak amacıyla yabancı ekonomik faaliyetlere yönelik özel ekonomik önlemlerin" uygulanmasına ilişkin kararname, Putin tarafından ilk olarak 8 Mart 2022'de imzalanmıştı. Kararnameyle, belirli hammadde ve ürünlerin Rusya'dan ihracı ve Rusya'ya ithaline yönelik kısıtlamalar getirilmişti.

Kararname, 31 Aralık 2023'te sona erecekti. Son değişiklikle Putin, kararnameyi resmi olarak 31 Aralık 2025'e kadar uzattı.

Daha sonra hükümet tarafından derlenen ürün listesinde teknoloji, telekomünikasyon, tıp ve elektrik ekipmanları, tarım makineleri, nükleer reaktörler, fiber optik kablolar, metal işleme makineleri gibi ürünler yer alıyor. Ayrıca belirli kereste türlerinin dost olmayan ülkelere ihracatı da kısıtlanmıştı.

Hükümet, kararın iç piyasayı korumak üzere alındığını belirtti.