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Putin, Rusya'da Dijital Ruble Kullanımına İzin Veren Yasayı Onayladı

Ekonomi Haberleri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede dijital rublenin yürürlüğe girmesi ve kullanımına yönelik elektronik platform kurulmasına yönelik yasayı onayladı. Rusya'da dijital rublenin kullanımına başlanacak ve yeni elektronik platform üzerinden yeni ruble formatında işlemler yapılabilecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede dijital rublenin yürürlüğe girmesi ve kullanımına yönelik elektronik platform kurulmasına yönelik yasayı onayladı.

Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Rusya'da dijital rublenin kullanımına başlanacak.

Rus rublesinin nakit ve nakit olmayan kullanım şekillerine ilaveten dijital olarak da kullanılmasını öngören kararnameye göre, kurulacak yeni elektronik platform üzerinden yeni ruble formatında işlemler yapılabilecek.

Kararnamede, söz konusu platformun Rusya Merkez Bankası tarafından yönetileceği belirtildi.

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Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi

Vladimir Putin Rusya Ekonomi Haberler

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