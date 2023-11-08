Putin, Rusların dondurulan varlıklarına karşılık yabancılara ait dondurulan varlıkların kullanılmasına izin verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusların dondurulan varlıklarına karşılık Rusya'daki yabancılara ait bazı dondurulan varlıkların kullanılabilmesine izin verdi. Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, yaklaşık 3,5 milyon Rus vatandaşına ait 1,5 trilyon ruble değerindeki varlıkların yurt dışında dondurulduğunu açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusların dondurulan varlıklarına karşılık Rusya'daki yabancılara ait bazı dondurulan varlıkların kullanılabilmesine izin verdi.

Putin'in imzaladığı kararnameye göre, Rusya'daki bazı yabancı varlıkların dolaşımına ilişkin ek geçici tedbirler alındı.

Kararnameyle, Rusların dondurulan varlıklarına karşılık Rusya'daki yabancılara ait bazı dondurulan varlıkların kullanılabilmesine izin verilirken, söz konusu tedbirlerde öncelik yurt dışı yatırımları dondurulan bireysel yatırımcılara verilecek.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, 6 Eylül'de yaptığı açıklamada, yaklaşık 3,5 milyon Rus vatandaşına ait 1,5 trilyon ruble (yaklaşık 16,3 milyar dolar) değerindeki varlıkların yurt dışında dondurulduğunu söylemişti.