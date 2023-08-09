Putin, Rus devlet garantilerinin rubleyle ödenmesine izin verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus döviz cinsinden devlet garantilerine yönelik ödemelerin rubleyle yapılmasına izin verdi. Alıcı tarafından onaylanmasa dahi devlet garantileri için ruble cinsinden ödeme yapılabilmesine olanak sağlayan düzenleme, Rus devletinin Rus ve yabancı şahıs ve şirketlere, yabancı devletlere ve uluslararası kurumlara verdiği devlet garantilerini kapsıyor.