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Putin, Intesa Sanpaolo bankasına Rusya'daki varlıklarını satma izni verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Intesa Sanpaolo bankasına Rusya'daki varlıklarını satma izni verdi. Kararnameye göre, banka tüm varlıklarını satabilecek. Ukrayna savaşının ardından birçok Batılı finans şirketi Rusya'daki faaliyetlerini sonlandırmıştı.