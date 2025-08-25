Putin'in Temsilcisi Dmitriyev'den Almanya'ya Eleştiri

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, Almanya'nın ekonomik sorunlarını yanlış politikalarla ilişkilendirerek, Başbakan Merz'in sözlerini değerlendirdi. Merz'in AB'nin enerji politikaları hakkında yaptığı açıklamalara dikkat çekti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, Almanya'daki ekonomik sorunların yanlış politikalar nedeniyle yaşandığını belirterek, "Belki de (Almanya Başbakanı Friedrich) Merz, Avrupa Birliği'nin (AB) enerji intiharını durdurur ve Rusya, eski ve yeni ortağı olur." dedi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Merz'in ABD'ye yönelik "belki de yeni ortaklar bulmalıyız" açıklamasını alıntılayan Dmitriyev, "Merz'in sözlerini daha dikkatli seçmesi gerekebilir. 'Babacık Trump'ı' kızdırmaya gerek yok. Belki de Merz, AB'nin enerji intiharını durdurur ve Rusya, eski ve yeni ortağı olur." ifadelerini kullandı.

Merz'in, Almanya'daki "refah devletinin" artık ekonomik açıdan karşılanamayacak noktaya ulaştığına dair açıklamalarını da değerlendiren Dmitriyev, "Belki de Merz'in bahsettiği kriz gökten zembille inmemiştir. Yıllarca alınan yanlış kararların ve uygulanan kötü politikaların faturasıdır ve bu kötü politikalar devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dün yaptığı açıklamada Merz, Almanya'nın refah düzeyini mevcut ekonomik üretimle karşılayamayacağını belirterek, sosyal sigorta sisteminde reformlar için çalışmalar yürüttüklerini söylemişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
22 yaşındaki Helin'e ne oldu? Ölmeden önce arkadaşına bu mesajı atmış

22 yaşındaki Helin'in sır ölümü! Arkadaşına bu mesajı atmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığına Ece Erken'den çarpıcı yorum

Ece Erken ayrılığın perde arkasını canlı yayında açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.