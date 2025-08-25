Putin'in Temsilcisi Dmitriyev'den Almanya'ya Eleştiri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, Almanya'daki ekonomik sorunların yanlış politikalar nedeniyle yaşandığını belirterek, "Belki de (Almanya Başbakanı Friedrich) Merz, Avrupa Birliği'nin (AB) enerji intiharını durdurur ve Rusya, eski ve yeni ortağı olur." dedi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Merz'in ABD'ye yönelik "belki de yeni ortaklar bulmalıyız" açıklamasını alıntılayan Dmitriyev, "Merz'in sözlerini daha dikkatli seçmesi gerekebilir. 'Babacık Trump'ı' kızdırmaya gerek yok. Belki de Merz, AB'nin enerji intiharını durdurur ve Rusya, eski ve yeni ortağı olur." ifadelerini kullandı.

Merz'in, Almanya'daki "refah devletinin" artık ekonomik açıdan karşılanamayacak noktaya ulaştığına dair açıklamalarını da değerlendiren Dmitriyev, "Belki de Merz'in bahsettiği kriz gökten zembille inmemiştir. Yıllarca alınan yanlış kararların ve uygulanan kötü politikaların faturasıdır ve bu kötü politikalar devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dün yaptığı açıklamada Merz, Almanya'nın refah düzeyini mevcut ekonomik üretimle karşılayamayacağını belirterek, sosyal sigorta sisteminde reformlar için çalışmalar yürüttüklerini söylemişti.