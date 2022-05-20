Putin, hükümete Rusya'nın DTÖ üyelik stratejisini gözden geçirme talimatı verdi - Haberler

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Putin, hükümete Rusya'nın DTÖ üyelik stratejisini gözden geçirme talimatı verdi

AA - Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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Putin, hükümete Rusya'nın DTÖ üyelik stratejisini gözden geçirme talimatı verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete Rusya'nın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyeliğine yönelik stratejisinin analiz edilmesine yönelik talimat verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete Rusya'nın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyeliğine yönelik stratejisinin analiz edilmesine yönelik talimat verdi.

Putin'in Kremlin'in internet sitesinde yayımlanan talimatına göre, Rus hükümeti, DTÖ üyesi ülkelerin Rusya ile ticaret kısıtlamalarıyla ilgili attığı adımları detaylı bir şekilde değerlendirecek.

Hükümete, Rusya'nın söz konusu adımlara yönelik atacağı karşı adımlara yönelik tekliflerini iletmesi ve Rusya'nın DTÖ üyeliğine yönelik stratejisinin analiz edilmesi talimatı da verildi.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın başkan yardımcısı Pyotr Tolstoy, DTÖ üyeliği gibi Rusya'ya zarar veren anlaşmaların gözden geçirileceğini söylemişti.

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi

Dünya Ticaret Örgütü, Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Rusya, Ekonomi, Haberler

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