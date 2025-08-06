Putin'den Sera Gazı Emisyonunu Düşürme Talimatı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümetine sera gazı emisyonunu 1990 seviyesine kıyasla 2035'e kadar yüzde 65-67 oranında düşürmesi talimatını verdi. Kararnamede, bu hedefe ulaşmak için gerekli teknolojilerin sağlanması gerektiği vurgulandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete sera gazı emisyonunu 1990 seviyesine kıyasla 2035'e kadar yüzde 65-67 arasında düşürülmesi talimatı verdi.

Putin'in imzaladığı kararname, Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlandı.

Buna göre, Rus hükümetine sera gazı emisyonunu 1990 seviyesine kıyasla 2035'e kadar yüzde 65-67 arasında düşürülmesi talimatı verildi.

Hükümetin gerekli adımları, Rusya'nın sürdürülebilir ve dengeli sosyoekonomik büyümesi doğrultusunda atması gerektiği ifadesine yer verilen kararnamede, sera gazı emisyonunun düşürülmesi için gerekli teknolojilerin de sağlanması talimatı yer aldı.

Dünya Meteoroloji Örgütüne (WMO) göre, karbondioksit, metan ve nitröz oksit konsantrasyonları 2023'te, son 800 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Sera gazı emisyonlarının rekor seviyeye yükselmesi, gezegenin günden güne daha fazla ısınmasına ve iklim değişikliğine yol açıyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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