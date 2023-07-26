Putin: BRICS ülkeleri ulusal para birimleriyle ticareti geliştiriyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS ülkelerinin ulusal para birimleriyle ticaret üzerinden ilişkilerini geliştirdiklerini belirterek, "BRICS üyelerinin dostluğu başkalarına karşı yürütülmüyor, birbirlerinin çıkarları doğrultusunda çalışıyorlar." dedi.

Putin, St. Petersburg'da, BRICS Yeni Kalkınma Bankası (NBD) Başkanı Dilma Rousseff ile görüştü.

Görüşmede, Rusya'nın BRICS'in "iyi bir üyesi" olduğunu belirten Putin, "BRICS'e karşı tüm yükümlülüklerimizi zamanında yerine getiriyoruz. Bankanın likiditeyle ilgili konuları olduğunu biliyoruz ve bu konuda sizden gelen bazı fikirler var ve bunu destekleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Putin, ABD dolarının siyasi mücadele aracı olarak kullanıldığına işaret ederek, "Ama bizim örgütümüz BRICS üyelerinin dostluğu başkalarına karşı yürütülmüyor, birbirlerinin çıkarları doğrultusunda çalışıyorlar. Bu, finans alanında da geçerli." dedi.

BRICS üyelerinin, ulusal para birimleriyle ticaret noktasında da adımlar attığını vurgulayan Putin, "BRICS'te yer alan ülkelerimiz ulusal para birimleri üzerinden ilişkiler geliştirmekte ve bu tür ödemeleri artırıyor. Ortak faaliyetlerimizin geliştirilmesinde bankanın da (NBD) önemli bir rol oynayabileceğini düşünüyorum." diye konuştu.