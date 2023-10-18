Putin, Asya pazarlarına bağlantı için projeler geliştiriyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Asya pazarlarına bağlantı sağlamak için önemli projeler geliştirdiklerini belirtti. Putin, Rusya ve Çin'in eşitlik ve iş birliği arzusunu paylaştığını vurguladı. Rusya'nın bölgedeki ekonomik iş birliğini geliştirmek için adımlar attığını ve uluslararası lojistik ve ticaret yollarının oluşturulmasının dünya ekonomisindeki değişiklikleri yansıttığını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın çeşitli bölgelerini Asya pazarlarına bağlamak için önemli projeler geliştirdiklerini belirterek, "Bu uluslararası ve bölgesel lojistik ve ticaret yollarının oluşturulması, dünya ekonomisinde meydana gelen derin değişiklikleri, Asya-Pasifik bölgesi ülkelerinin oynadığı yeni rolü yansıtmaktadır." dedi.

Putin, Pekin'de düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Forumu'nda konuştu.

Rusya ve Çin'in, dünyadaki ülkelerin çoğunluğu gibi eşitliği desteklediğine işaret eden Putin, "Rusya ve Çin'in, medeniyet çeşitliliğine ve yaşam haklarına saygı göstererek, uzun vadeli ekonomik ilerleme ve sosyal refahı sağlamak için eşit, karşılıklı yarar sağlayan iş birliği arzusunu paylaştıklarını defalarca belirttik." diye konuştu.

Rusya'nın bölgedeki ekonomik iş birliğini geliştirmek için önemli adımlar attığını anlatan Putin, "Örneğin, Rusya'nın Avrupa kısmında, Baltık ve Kuzey Kutbu'ndaki Rus limanlarını Basra Körfezi ve Hint Okyanusu kıyılarındaki limanlara bağlayan uluslararası bir Kuzey-Güney koridoru oluşturuyoruz. Kuzey şehrimiz Murmansk'tan İran'ın Bendar Abbas şehrine kadar olan güzergahın tamamı boyunca kesintisiz demiryolu bağlantıları olacak." dedi.

Putin, Sibirya'dan güneye, Çin'e, Moğolistan'a, Hint ve Pasifik Okyanusu limanlarına doğru demiryolu güzergahları inşa etmek için de yabancı ortaklarla çalışmaları sürdüklerini söyledi.

Rusya'nın kuzey bölgelerinden güneye yönelik çeşitli projeler üzerinde çalıştıklarını da belirten Putin, "Tüm bu ulaşım koridorları, Kuzey Deniz Yolu'nu kıtamızın güneyindeki büyük lojistik merkezlerine doğrudan bağlama fırsatı sunuyor." ifadelerini kullandı.

Putin, Kuzey Deniz Yolu'nun öneminin özellikle son dönemde arttığını vurgulayarak, gelecek yılın başlarında, Kuzey Deniz Yolu boyunca buz sınıfı kargo gemilerinin seyrüseferinin tüm yıl boyunca devam edebileceğini aktardı.

Söz konusu projelerin geliştirilmesine devam edeceklerini anlatan Putin, "Bu uluslararası ve bölgesel lojistik ve ticaret yollarının oluşturulması, dünya ekonomisinde meydana gelen derin değişiklikleri, Asya-Pasifik bölgesi ülkelerinin oynadığı yeni rolü yansıtmaktadır." diye konuştu.

Herkesin yeni bir projeye başladığında söz konusu projenin başarılı olduğunu görmek isteyeceğini kaydeden Putin, "Ancak elbette Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in başlattığı 'Tek Kuşak Tek Yol' gibi küresel boyutlardaki bir projede her şeyin yolunda gitmesini beklemek zor. Çin bu konuda başarılı oluyor ve bu başarılar bizi çok mutlu ediyor çünkü bu çoğumuzu ilgilendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.