Putin, Arktik Bölgesi için Yatırım Talimatı Verdi

Putin, Arktik Bölgesi için Yatırım Talimatı Verdi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Arktik bölgesinde enerji, turizm ve altyapı projeleri için hükümete talimatlar verdi. Projeler arasında doğal gaz boru hattı inşası ve nükleer buzkıran gemileri yer alıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus hükümetine, Arktik bölgesinde enerji, turizm ve altyapı yatırımlarının yapılması talimatını verdi.

Kremlin, Putin'in Arktik bölgesine yönelik yatırımlarla ilgili hükümete verdiği talimatları yayımladı.

Buna göre, "Volhov-Murmansk" doğal gaz boru hattının 2030'a kadar tamamlanması planlandı. Projede hükümetin yanı sıra Rus enerji şirketi Gazprom görevlendirildi.

Hükümete, 2026'ya kadar iki nükleer buzkıran gemisinin inşasına başlanması talimatı verilirken, Arktik bölgesinin geliştirilmesi için Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ile birlikte bir yatırım fonu kurulması planlanıyor.

Putin, Arktik'te turizm bölgelerine yönelik çalışma yapılması talimatı da verdi. Kuzey Deniz Yolu üzerinden nakliye projelerine ilişkin yabancı şirketlerle çalışmalar da yapılacak.

Arktik bölgesi kıyılarının yaklaşık yarısını kontrol eden Rusya, aynı zamanda bölgedeki petrol ve doğal gaz rezervlerinin önemli oranda sahibi konumunda.

Son yıllarda Kuzey Buz Denizi'ni kaplayan buz tabakasının hissedilir şekilde incelmesiyle bölgedeki gemi faaliyetleri artarken, Rus hükümeti 2030 itibarıyla Kuzey Deniz Yolu üzerinden taşınan kargo hacmini 100 milyon tonun üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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