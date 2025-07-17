Putin: AB'nin Gübre Kısıtlamaları Gıda Fiyatlarını Artırıyor

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Birliği'nin Rus gübresine yönelik kısıtlamalarının gıda fiyatlarını olumsuz etkilediğini belirterek bu durumu 'ahmaklık' olarak nitelendirdi. Putin, Rusya'nın gübre üretim kapasitesinin artırılacağını da duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Birliği'nin (AB) Rus gübresine yönelik kısıtlamaları nedeniyle gıdada fiyat artışı yaşadığını belirterek, "Ekonomik açıdan, tarım sektörlerinin çıkarları açısından baktığımızda bu aslında tam bir ahmaklıktır." dedi.

Putin, Kremlin Sarayı'nda Rusya Gübre Üreticileri Birliği Başkanı Andrey Guryev'i kabul etti.

AB'nin Rus gübresine kısıtlamaları nedeniyle petro-kimya sektörü ve cam üretiminin olumsuz etkilerle karşılaştığına işaret eden Putin, "Gıda fiyatları da olumsuz etkileniyor. Ekonomik açıdan, tarım sektörünün çıkarları açısından baktığımızda bu aslında tam bir ahmaklıktır." diye konuştu.

Guryev de görüşmede değerlendirmelerde bulunarak, Rusya'nın bu yıl yaklaşık 65 milyon ton gübre üreteceğini söyledi.

Rusya'nın, Çin'in ardından dünyanın en büyük gübre üreticisi konumunda olduğuna işaret eden Guryev, "Şu anda küresel gübre pazarındaki payımız yüzde 18 ila 20 civarındayken, bunu 2030'a kadar yüzde 25'e çıkarmayı planlıyoruz." dedi.

AB, mayıs ayında Rusya ve Belarus'tan ithal edilen gübreye ilave tarife uygulama kararı almıştı.

Rusya Gübre Üreticileri Birliği tahminlerine göre, söz konusu karar nedeniyle Avrupa'daki tarımcılar yılda yaklaşık 500 milyon avro zarara uğruyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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