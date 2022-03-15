Pursaklar'a yeni iş yerleri yeni istihdam alanları - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pursaklar'a yeni iş yerleri yeni istihdam alanları

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Pursaklar'a yeni iş yerleri yeni istihdam alanları

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçede yeni hizmete giren iş yerinin kurdelesini keserek açılışını gerçekleştirdi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçede yeni hizmete giren iş yerinin kurdelesini keserek açılışını gerçekleştirdi.

Başkan Ertuğrul Çetin, ilçede yeni hizmete giren işyerlerinin kurdelelerini keserek açılışlarını gerçekleştirmeye devam ediyor.

Kurdele kesim öncesi Başkan Ertuğrul Çetin Halkla İlişkiler Müdürlüğü İstihdam Şefliği'nin yeni açılan iş yerleri ile hemen irtibata geçtiğini de belirterek vatandaşların iş bulmaları için yoğun çaba sarf ettiklerini kaydetti.

"İlçemizdeki yeni istihdam alanlarının çeşitlenmesi ve çoğalması bizleri mutlu ediyor"

Açılan her yeni iş yerinin ilçe için yeni bir ekmek kapısı hem de bir istihdam alanı olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "İlçemizdeki yeni istihdam alanlarının çeşitlenmesi ve çoğalması bizleri mutlu ediyor. Bu kapsamda da Pursaklar'da istihdama yönelik her açılışa büyük bir memnuniyetle katılarak kurdelelerini kesiyoruz. Açılan her iş yeri ekonomiye can verirken, hemşehrilerimizin istihdamına katkı sağlayacaktır. Pursaklar Belediyesi olarak esnafımızın her zaman yanındayız. Esnafımız ne kadar güçlü olursa biz de o kadar güçlü oluruz. Kurdelesini kestiğimiz işletme sahiplerine hayırlı bol kazançlar diliyorum" dedi.

Açılın ardından iş yerini gezen Başkan Ertuğrul Çetin, işletme sahipleri ile sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANKARA

Pursaklar'a yeni iş yerleri yeni istihdam alanları

Pursaklar'a yeni iş yerleri yeni istihdam alanları

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Halkla İlişkiler, Hisarcık, İstihdam, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title