Pure Concept, banyo ve seramik fuarının gözdesi oldu

Armatür ürünleri markası Pure Concept, UNICERA-Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı'nda boy gösterdi. Marka, fuarın en gözde markalarından biri olarak dikkatleri üzerine çekti.

İstanbul Fuar Merkezi'nde UNICERA - Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı, yerli ve yabancı onlarca armatür markasına ev sahipliği yaptı. Fuarda 2023 koleksiyonlarını ve özgün tasarımlarını binlerce ziyaretçisinin beğenisine sunan ve yeni trend dekoratif banyo ürünleriyle sektörde trend ürünlerin öncüsü olan Pure Concept, fuarın gözdesi oldu.

"Ziyaretçilerimizin teveccühünü almak bizim için çok keyifliydi"

Markanın CEO'su Ömer Faruk Kumru, dünyanın birçok ülkesinden ve Türkiye'den sektörün önde gelen firmalarının yer aldığı fuarda yeni koleksiyonlarını sergilediklerini belirterek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni trend ürünlerle yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin teveccühünü almak bizim için çok keyifliydi" dedi.

Kumru, "Her fuarda olduğu gibi bu fuarda da kendi tasarımlarımızla, inovatif fikirlerle bezenmiş ürünlerimizi, sektör ortaklarımızın ve ziyaretçilerin beğenisine sunduk. Aldığımız takdirler bizi teşvik ediyor. Daha güzel ürünler geliştirerek ulusal ve uluslararası pazarlarda ülkemizi en üst düzeyde temsil etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Global pazarlara özgün tasarımlar sunuyor"

Markanın, İstanbul merkezli banyo ve mutfak armatürleri markası olarak sektörde özel bir yeri bulunuyor. Otuz beş yıllık geçmişe sahip olan ve kısa süre içinde ürün gamını genişleten marka, tasarımlarını beş yıl içinde dünyanın dört bir yanındaki binlerce banyo ve mutfağa ulaştırdı.