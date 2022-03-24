PTT "Sakin Şehirler-3" konulu posta pulları ile ilk gün zarfını tedavüle sundu

GÜDÜL, ANKARA (AA) - Ptt AŞ, Uzundere, İznik, Vize, Güdül, Foça ve Halfeti ilçelerinin görsellerine yer vererek hazırladığı 6 değerli "Sakin Şehirler-3" konulu sürekli posta pulları ile ilk gün zarfını tedavüle çıkardı.

Ptt AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Sakin Şehir" unvanlı "Seferihisar, Göynük, Taraklı, Eğirdir ve Gerze" görsellerine yer verilerek hazırlanan "Sakin Şehirler" konulu sürekli posta pulları ile "Akyaka, Şavşat, Gökçeada, Mudurnu, Perşembe ve Köyceğiz" görselleriyle oluşturulan "Sakin Şehirler-2" konulu sürekli posta pulları serisinin devamı olarak, "Uzundere, İznik, Vize, Güdül, Foça ve Halfeti" görselleriyle hazırlanan 6 değerli "Sakin Şehirler-3" konulu pullar ve ilk gün zarfı satışa sunuldu.

"Sakin Şehirler-3" konulu 1 lira, 2 lira, 5 lira, 15 lira, 20 lira ve 31 lira (26 x 41 milimetre boyutunda) bedelli sürekli posta pulları ile bunlara ait 78 lira bedelli ilk gün zarfının PTT iş yerlerinde, şirkete ait www.filateli.gov.tr internet adresinde ve filateli cep uygulamasında satışına başlandı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışının yanı sıra bugün PTT Pul Müzesi'nde "Sakin Şehirler-3 Konulu Sürekli Posta Pulları 24.03.2022 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılıyor.