PTT, Pamukkale Temalı Anma Pulu ve İlk Gün Zarfını Tanıttı

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PTT AŞ, 'Pamukkale' temalı 35 lira bedelli anma pulu ve 70 lira bedelli ilk gün zarfını satışa sundu. Ürünler, PTT iş yerlerinde ve online olarak temin edilebilecek.

Ptt AŞ, "Pamukkale" konulu anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Pamukkale" konulu 35 lira (60 x 85 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 70 lira bedelli ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve şirkete ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde satışa çıkarıldı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte "Çınar PTT Müdürlüğü/DENİZLİ" adresinde "Pamukkale 13.06.2025 DENİZLİ" ibareli ilk gün damgası da kullandırılmaya başlandı.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
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