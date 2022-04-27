PTT'nin dijital hizmeti "e-apostil" artık e-Devlet'te - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

PTT'nin dijital hizmeti "e-apostil" artık e-Devlet'te

AA - Arife Yıldız Ünal - Ekonomi
 - Güncelleme:
PTT'nin dijital hizmeti 'e-apostil' artık e-Devlet'te

PTT AŞ, elektronik ortamda oluşturulan resmi belgelerin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan "e-apostil" hizmetini artık e-Devlet üzerinden de sunuyor.

Ptt AŞ, elektronik ortamda oluşturulan resmi belgelerin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan "e-apostil" hizmetini artık e-Devlet üzerinden de sunuyor.

Ptt AŞ'den yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak adına e-apostil başvuru sürecinin hızlandırılabilmesi için şirketin Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı, Adalet Bakanlığı ve Türksat ile yürüttüğü çalışmalar sonuçlandı. Artık PTT tarafından sunulan hizmet, e-Devlet hesabı olan tüm vatandaşların dünyanın her yerinden elektronik başvuru yapabilmesine olanak sağlıyor.

Kurumlar arasındaki belge trafiğini azaltarak başvuru ve devamındaki süreci kısaltan e-apostil hizmetiyle vatandaşlar zamandan tasarruf sağlıyor.

e-Apostil hizmetiyle işlemler elektronik ortamda güvenli elektronik imza ve zaman damgasıyla gerçekleştiriliyor.

Vatandaşlar, www.turkiye.gov.tr ve www.eapostil.gov.tr adresleri veya e-Devlet mobil uygulaması üzerinden hesaplarına giriş yaparak tek ekranla adli sicil kaydı belgesi oluşturup e-apostil talebinde bulunabiliyor.

Oluşturulan belgeler Lahey Konvansiyonuna taraf 120'den fazla ülkede geçerli sayılıyor. Ayrıca e-apostil belgelerinin doğruluğu hem www.eapostil.gov.tr adresinden hem de e-apostil belgesinin üzerinde bulunan linklere tıklanarak veya belge üzerindeki karekod okutularak teyit edilebiliyor.

AA / Arife Yıldız Ünal - Ekonomi

Adalet Bakanlığı, geri dönüşüm, Türksat, PTT, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title