PTT "Kır Çiçekleri-2" konulu posta pullarını tedavüle sundu
AA - Arife Yıldız Ünal - Ekonomi
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PTT AŞ, "Kır Çiçekleri-2" konulu 5 değerli resmi posta pulunu satışa çıkardı.
Ptt AŞ, "Kır Çiçekleri-2" konulu 5 değerli resmi posta pulunu satışa çıkardı.
Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, "Mübarekotu, yuvarlak yapraklı çançiçeği, sümbülcük, Carolina çöl hindibası, yıldızpatı" görsellerine yer verilerek hazırlanan 5 değerli "Kır Çiçekleri-2" konulu resmi posta pulları tedavüle sunuldu.
Pullar 1 lira, 3 lira, 5 lira, 15 lira ve 31 lira bedelle Ptt'ye ait www.filateli.gov.tr adresinden, filateli cep uygulamasından ve PTT iş yerlerinden temin edilebiliyor.
AA / Arife Yıldız Ünal - Ekonomi