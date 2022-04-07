PTT "Gazi Mustafa Kemal Paşa" konulu sürekli posta pullarını tedavüle sundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

PTT "Gazi Mustafa Kemal Paşa" konulu sürekli posta pullarını tedavüle sundu

AA - Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi
 - Güncelleme:
PTT 'Gazi Mustafa Kemal Paşa' konulu sürekli posta pullarını tedavüle sundu

PTT AŞ, "Gazi Mustafa Kemal Paşa" konulu sürekli posta pulları ile ilk gün zarfını tedavüle çıkardı.

Ptt AŞ, "Gazi Mustafa Kemal Paşa" konulu sürekli posta pulları ile ilk gün zarfını tedavüle çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Gazi Mustafa Kemal Paşa konulu 1 lira ve 5 lira (26x36 milimetre boyutunda) bedelli sürekli posta pulları ve onlara ait 10 lira bedelli ilk gün zarfı PTT iş yerlerinde, PTT'ye ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte bugün PTT Pul Müzesi'nde "Gazi Mustafa Kemal Paşa Konulu Sürekli Posta Pulları 07.04.2022 Ankara" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi

Mustafa Kemal Atatürk, PTT, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title