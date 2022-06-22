PTT'den "Yengeçler" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı PTT, "Yengeçler" konulu anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sundu. Ptt, "Yengeçler" konulu anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sundu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Yengeçler" konulu 2x5 lira (38x38 milimetre boyutunda) bedelli anma pulu, söz konusu pula ait 15 lira bedelli ilk gün zarfı PTT iş yerlerinde, PTT'ye ait "www.filateli.gov.tr" web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıkarıldı. Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte "Menteşe PTT Müdürlüğü/MUĞLA" adresinde "Yengeçler 21.06.2022 MUĞLA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı. AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi PTT Ekonomi Haberler

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