PTT'den "Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı - Haberler

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PTT'den "Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

PTT'den 'Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil' konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

PTT AŞ tarafından "Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı bugün tedavüle sunuldu.

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Ptt AŞ tarafından "Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı bugün tedavüle sunuldu.

Ptt AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil" konulu 5 lira bedelli anma pulu, söz konusu pula ait 10 lira bedelli ilk gün zarfı PTT iş yerlerinde, şirkete ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla aynı tarihte PTT Pul Müzesi'nde "Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil 29.07.2022 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

AA / Arife Yıldız Ünal - Ekonomi

Gazi Yaşargil PTT Ekonomi Haberler

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