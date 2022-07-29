PTT'den "Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı PTT AŞ tarafından "Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı bugün tedavüle sunuldu. Ptt AŞ tarafından "Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı bugün tedavüle sunuldu. Ptt AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil" konulu 5 lira bedelli anma pulu, söz konusu pula ait 10 lira bedelli ilk gün zarfı PTT iş yerlerinde, şirkete ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu. Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla aynı tarihte PTT Pul Müzesi'nde "Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil 29.07.2022 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı. Ekonomi AA / Arife Yıldız Ünal Gazi Yaşargil PTT Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› PTT'den 'Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil' konulu anma pulu ve ilk gün zarfı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.