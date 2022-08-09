PTT'den "Konya 5. İslami Dayanışma Oyunları" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı PTT AŞ tarafından "Konya 2021 5. İslami Dayanışma Oyunları" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı tedavüle sunuldu. Ptt AŞ tarafından "Konya 2021 5. İslami Dayanışma Oyunları" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı tedavüle sunuldu. Ptt AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Konya 2021 5. İslami Dayanışma Oyunları" konulu 7,60 lira bedelli anma pulu, söz konusu pula ait 15 lira bedelli ilk gün zarfını PTT iş yerlerinde, PTT AŞ'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıkarıldı. ???????Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Konya Alaaddin PTT Müdürlüğünde "Konya 2021 5. İslami Dayanışma Oyunları 09.08.2022 KONYA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı. Ekonomi AA / Arife Yıldız Ünal Konya PTT Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› PTT'den 'Konya 5. İslami Dayanışma Oyunları' konulu anma pulu ve ilk gün zarfı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.