PTT'den Geri Dönüşüm İçin Yeni Sistem

Ptt AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, kargo kutularının geri dönüşümde değerlendirilebilmesini sağlayan yeni bir sistem için çalışama yürüttüklerini belirterek, "Teslimatı gerçekleştirdiğimizde kullanıcıya kutusunu geri dönüşüm için teslim etmek isteyip istemeyeceğini soracağız ve alıcı kabul ederse kutuyu bağış yöntemiyle dönüşüme sunacağız." dedi.

15. Uluslararası Elektronik Haberleşme ve Posta Düzenleyicileri Konferansı, ikinci gününde, "Posta İşletmecileri Oturumu: Posta Hizmetlerinde Yeni Trendler ve Düzenleyici Beklentiler" oturumuyla devam etti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndaki (BTK) etkinlikte konuşan Gülten, Ptt'nin kuruluş süreci hakkında bilgi vererek, kurum olarak sürekli yenilik ve dönüşüm süreci geçirerek dinamikliği korumaya devam ettiklerini söyledi.

Ptt'nin altyapısını tüm dünyada olduğu gibi postadan kargoya dönüştürdüklerini anlatan Gülten, bu dönüşüm sırasında çevresel sürdürülebilirliğe özellikle eğildiklerini belirtti.

Gülten, yeşil dönüşüm konusuna da değinerek, "Filomuza elektrikli araçları dahil ediyoruz. Ptt'nin en güçlü olduğu konulardan birisi de yaya dağıtıcılar. Bu yaya dağıtıcılarımıza verdiğimiz elektrikli skuter sayısında da 800'ü aştık." diye konuştu.

"Geri dönüştürülebilir paketler kullanmayı normalleştirmeliyiz"

Paketlerin geri dönüşümüne dair de bazı çalışmalar yürüttüklerini bildiren Gülten, şu değerlendirmede bulundu:

"Geri dönüştürülebilir paketler kullanmak ve bunu hayatımızın içinde normale dönüştürmemiz gerekiyor. PTT AVM aracılığıyla bunu desteklemek amacıyla teslimatın ardından kutuların geri toplanmasını sağlayan sistemi geliştiriyoruz. Bunun testlerine başladık ve yakında hayata geçirmiş olacağız. Teslimatı gerçekleştirdiğimizde kullanıcıya kutusunu geri dönüşüm için teslim etmek isteyip istemeyeceğini soracağız ve eğer alıcı kabul ederse kutuyu bağış yöntemiyle dönüşüme sunacağız."

Siber güvenliğin de sektör açısından vazgeçilmez bir unsur olduğunu vurgulayan Gülten, bu noktada ciddi rekabet içinde olduklarını ifade etti.

Gülten, teknolojiye bağımlılığın ciddi düzeyde olduğunu ve bu durumun sektör açısından belli başlı riskleri beraberinde getirdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sektörümüzde teknoloji, işlerimizin tamamını kapsıyor. Bu nedenle de yaşanacak aksaklık, sistemi zora sokabiliyor. Bunun aynı zamanda sadece bize maddi değil, müşteri deneyimi ve itibar yönetimi açısından da ciddi zararı olabiliyor. Bunları engellemek için hep beraber çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bu anlamda da dijital dönüşümle, dijital siber saldırıların önlenmesiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor."

Sürdürülebilirlik kargo firmalarının gündeminde

Trendyol Express Genel Müdürü Ömer Batu Şengül de diğer kurumlarla işbirliği içerisinde faaliyetler yürüttüklerini, yeşil dönüşüm açısından sektöre öncü olacak çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kurum olarak veri güvenliği konusuna özellikle önem verdiklerini belirten Şengül, "Yeni teknolojilerin sektörümüzdeki yeri, yapay zeka ve otomasyon sistemlerinin etkin kullanımı doğrultusunda yatırımlarımızı da bu alanlara yönlendiriyoruz." dedi.

HepsiJET Genel Müdürü Atilla Alver, sürdürülebilirlik konusunun kendilerinin de ajandalarında olduğunu ifade ederek, kişiye özel teslimat modellerinin geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol ise dron teknolojisi konusunda çalışmalar yürüttüklerini bildirerek, "Dron teslimatı çalışmalarımız kapsamında İstanbul ve Ankara'da bir teslimat gerçekleştirdik. Bizim bu alanda yetkililerden temel beklentimiz gerekli düzenlemelerin yapılması. Sektör olarak biz hazırız. Türkiye'nin bu konuda önü oldukça açık." diye konuştu.

DHL eCommerce Türkiye Müdürü Kağan Gündüz, teknolojik yenilikler ve özellikle de yeşil lojistiği kapsayan sürdürülebilirlik alanında çok iddialı hedeflerle sektöre öncülük etmeyi amaçladıklarını, e-ticaret alanının Türkiye'de heyecan verici şekilde büyüdüğünü anlattı.

Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın da çevresel sürdürülebilirlik ve yeşil teslimat konularının öneminin gittikçe arttığını dile getirerek, "Otomasyondan yapay zekaya, müşteri entegrasyonundan sürdürülebilirliğe kadar birçok trend dünyayı şekillendiriyor." ifadesini kullandı.