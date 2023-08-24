PTT'den "Endemik Bitkiler" konulu posta pulu

PTT AŞ tarafından "Endemik Bitkiler" konulu resmi posta pulları bugün tedavüle sunuldu.

Ptt AŞ tarafından "Endemik Bitkiler" konulu resmi posta pulları bugün tedavüle sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Endemik Bitkiler" konulu resmi posta pulları (19x26 milimetre boyutunda) 5 lira, 15 lira, 42 lira ve 87 lira bedelle PTT iş yerlerinde satışa çıkarıldı.

Pullar ayrıca, PTT AŞ'ye ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde ve filateli cep uygulamasında da satılıyor.