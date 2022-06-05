PTT'den "Dünya Çevre Günü" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı - Haberler

PTT'den "Dünya Çevre Günü" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT AŞ), "Dünya Çevre Günü (İklim Değişikliği)" konulu anma pulu ile ilk gün zarfını tedavüle çıkardı. Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ ( Ptt AŞ), "Dünya Çevre Günü (İklim Değişikliği)" konulu anma pulu ile ilk gün zarfını tedavüle çıkardı. Ptt AŞ'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu anma pulu ve ilk gün zarfı, PTT iş yerlerinde, "www.filateli.gov.tr" internet adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu. Filatelik ürünün satışıyla birlikte "Dünya Çevre Günü (İklim Değişikliği) 05.06.2022 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı. AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi İklim Değişikliği Dünya Çevre Günü PTT Ekonomi Haberler

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