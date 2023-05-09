PTT'den 'AVRUPA 2023 (BARIŞ-İnsanlığın En Büyük Değeri)' konulu anma pulu

PTT AŞ, "AVRUPA 2023 (BARIŞ-İnsanlığın En Büyük Değeri)" konulu anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sundu.

Ptt AŞ, "AVRUPA 2023 (BARIŞ-İnsanlığın En Büyük Değeri)" konulu anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "AVRUPA 2023 (BARIŞ-İnsanlığın En Büyük Değeri)" konulu 10 lira bedelli (36x52 milimetre boyutunda) anma pulu, söz konusu pula ait 20 lira bedelli ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde, şirkete ait www.filateli.gov.tr internet adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte bugün PTT Pul Müzesi'nde "AVRUPA 2023 (BARIŞ-İnsanlığın En Büyük Değeri) 09.05.2023 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullanılmaya başlandı.