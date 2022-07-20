PTT'den "Akdeniz 2022" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı PTT AŞ tarafından "Akdeniz 2022 (Deniz Arkeolojisi)" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı dün tedavüle sunuldu. Ptt AŞ tarafından "Akdeniz 2022 (Deniz Arkeolojisi)" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı dün tedavüle sunuldu. Ptt AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Akdeniz 2022 (Deniz Arkeolojisi)" konulu 5 lira bedelli anma pulu, söz konusu pula ait 10 lira bedelli ilk gün zarfı, PTT iş yerlerinde, www.filateli.gov.tr internet adresi ve filateli cep uygulaması üzerinden satışa çıkarıldı. Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla aynı tarihte Antalya Güllük PTT Müdürlüğünde "Akdeniz 2022 (Deniz Arkeolojisi) 19.07.2022 Antalya" ibareli ilk gün damgası kullandırıldı. AA / Arife Yıldız Ünal - Ekonomi Antalya Akdeniz PTT Ekonomi Haberler

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