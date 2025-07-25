PTT'den '1. İznik Konsili'nin 1700. Yılı' Özel Gün Zarfı

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PTT AŞ, 1. İznik Konsili'nin 1700. yılı anısına özel bir gün zarfı yayımladı. 70 lira bedelle satışa sunulan zarf, PTT iş yerlerinden ve online olarak edinilebilir. Ayrıca, İznik'te özel tarih damgası uygulaması başladı.

Ptt AŞ tarafından "1. İznik Konsili'nin 1700. Yılı" konulu özel gün zarfı tedavüle sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 70 lira bedelli özel gün zarfı, PTT iş yerlerinden ve "www.filateli.gov.tr" adresinden edinilebilecek.

Filatelik ürünün satışının yanı sıra "İznik Roma Tiyatrosu Selçuk Mah. Şht. Yzb. Süleyman Satır Sk, İznik/BURSA" adresinde, mesai saatlerinde "1. İznik Konsili'nin 1700. Yılı 25.07.2025 İZNİK" ibareli özel tarih damgası kullandırılmaya başlandı.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
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