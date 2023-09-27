PTT AŞ, Türkiye-Katar Diplomatik İlişkilerinin 50. Yılı Anma Pulunu Tedavüle Sundu

PTT AŞ, Türkiye-Katar Diplomatik İlişkilerinin 50. Yılı konulu anma pulu ve ilk gün zarfını satışa çıkardı. Pul ve zarf, PTT iş yerlerinde, web sitesinde ve cep uygulamasında satın alınabilir.