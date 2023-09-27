PTT AŞ, Türkiye-Katar Diplomatik İlişkilerinin 50. Yılı Anma Pulunu Tedavüle Sundu
PTT AŞ, Türkiye-Katar Diplomatik İlişkilerinin 50. Yılı konulu anma pulu ve ilk gün zarfını satışa çıkardı. Pul ve zarf, PTT iş yerlerinde, web sitesinde ve cep uygulamasında satın alınabilir.
Ptt AŞ, "Türkiye- Katar Diplomatik İlişkilerinin 50. Yılı" konulu anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sundu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Türkiye-Katar Diplomatik İlişkilerinin 50. Yılı" konulu 15 lira bedelli (36 x 52 mm boyutunda) anma pulu, söz konusu pula ait 30 lira bedelli ilk gün zarfı PTT iş yerlerinde, kuruma ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satılıyor.
Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla bugün PTT Pul Müzesi'nde "Türkiye-Katar Diplomatik İlişkilerinin 50.Yılı 27.09.2023 ANKARA" ibareli ilk gün damgasının kullandırılmasına başlandı.