Üye Girişi
Haberler

PTT AŞ, Sahte Gönderi Etiketi Dolandırıcılığına Karşı Uyarıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı faaliyetlerini sürdüren PTT AŞ, vatandaşların, sahte gönderi etiketi düzenleyen dolandırıcılara karşı dikkatli olması uyarısında bulundu. Şirket, sahte gönderi etiketi düzenleyerek gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetlerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı faaliyetlerini sürdüren PTT AŞ, vatandaşların, sahte gönderi etiketi düzenleyen dolandırıcılara karşı dikkatli olması uyarısında bulundu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, PTT AŞ'nin ismi ve güvenilirliği kullanılarak PTT Kargo gönderi etiketleri üzerinde değişiklikler yapıldığına işaret edildi.

Dijital olarak yapılan bu sahte düzenlemelerle vatandaşların yanıltıldığına dikkat çekilen açıklamada, "Sahte gönderi etiketi düzenlenerek gerçekleştirilen bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karşı vatandaşlar dikkatli olmalı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, dolandırıcıların, alıcı ve gönderici bilgilerinde istedikleri gibi düzenleme yaptığı ve bu yöntemle sipariş veren kişiden ücret talep edildiği aktarıldı.

Özellikle sahte e-ticaret siteleri veya sosyal medya platformlarındaki alışveriş bağlantıları üzerinden dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeniden düzenlenmiş gönderi etiketleriyle gerçek olmayan alışveriş ürününün kargoya teslim edildiği izlenimi yaratılıyor. Müşterilerimiz gönderilerini PTT AŞ'ye ait 'https://gonderitakip.ptt.gov.tr' uzantılı resmi kurumsal internet adresi üzerinden veya PTT mobil uygulamasını akıllı cihazlar üzerinden ücretsiz indirerek uygulamadaki 'Kargo Takip' sekmesinden sorgulayabilir."

???????

Kaynak: AA / Ekonomi

PTT Dolandırıcılık Ulaşım Güvenlik Ekonomi Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

 Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı

Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı

 Bahçeli, Reisi'nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti

Bahçeli, Reisi'nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti

 Maliye'den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza

Maliye'den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title