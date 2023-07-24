PTT AŞ, Lozan Barış Antlaşması'nın 100. Yılı için anma pulu ve ilk gün zarfı çıkardı

PTT AŞ, Lozan Barış Antlaşması'nın 100. Yılı için özel olarak tasarlanan 10 lira bedelli anma pulu ve buna ait 20 lira bedelli ilk gün zarfını satışa sundu. Ürünler, PTT iş yerlerinde, filateli.gov.tr internet adresinde ve filateli cep uygulamasında bulunabilir.