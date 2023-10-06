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PTT AŞ, İstanbul'un Kurtuluşu'nun 100.Yılı Anma Pulunu Tedavüle Sundu

PTT AŞ, 'İstanbul'un Kurtuluşu'nun 100.Yılı' konulu anma pulu ve ilk gün zarfını satışa çıkardı. Pul ve zarf, PTT iş yerlerinde, filateli internet sitesinde ve cep uygulamasında satın alınabilir.