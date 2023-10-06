PTT AŞ, İstanbul'un Kurtuluşu'nun 100.Yılı Anma Pulunu Tedavüle Sundu
Ekonomi Haberleri
PTT AŞ, 'İstanbul'un Kurtuluşu'nun 100.Yılı' konulu anma pulu ve ilk gün zarfını satışa çıkardı. Pul ve zarf, PTT iş yerlerinde, filateli internet sitesinde ve cep uygulamasında satın alınabilir.
Ptt AŞ, " İstanbul'un Kurtuluşu'nun 100.Yılı" konulu anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sundu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, " İstanbul'un Kurtuluşu'nun 100. Yılı" konulu 15 lira bedelli (84x62 milimetre boyutunda) anma pulu, söz konusu pula ait 30 lira bedelli ilk gün zarfı, PTT iş yerlerinde, kuruma ait www.filateli.gov.tr internet adresinde ve filateli cep uygulamasında satılmaya başlandı.
Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte bugün Sirkeci PTT Müdürlüğü/ İstanbul adresinde "İstanbul'un Kurtuluşu'nun 100. Yılı 06.10.2023 İSTANBUL" ibareli ilk gün damgası kullandırılıyor.