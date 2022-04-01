PTT AŞ "Expo'21 Hatay" konulu anma pulunu tedavüle sundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

PTT AŞ "Expo'21 Hatay" konulu anma pulunu tedavüle sundu

AA - Göksel Yıldırım - Ekonomi
 - Güncelleme:
PTT AŞ

PTT AŞ tarafından, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve uluslararası birçok ziyaretçi beklenen organizasyonun tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla hazırlanan "Expo'21 Hatay" konulu blok şeklindeki tek değerli anma pulu ile ilk gün zarfı tedavüle çıkarıldı.

HATAY (AA) - Ptt AŞ tarafından, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve uluslararası birçok ziyaretçi beklenen organizasyonun tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla hazırlanan "Expo'21 Hatay" konulu blok şeklindeki tek değerli anma pulu ile ilk gün zarfı tedavüle çıkarıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, PTT AŞ'nin bugün tedavüle sunduğu Expo'21 Hatay konulu 5 lira bedelli anma pulu ve ona ait 9 lira bedelli ilk gün zarfının PTT iş yerlerinde, PTT'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışına başlandı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte bugün Antakya PTT Müdürlüğü/Hatay adresinde "EXPO'21 Hatay 01.04.2022 HATAY" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

AA / Göksel Yıldırım - Ekonomi

Türkiye, Hatay, PTT, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title