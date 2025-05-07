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PTT AŞ'den 'Safranbolu Safranı' Anma Pulu ve İlk Gün Zarfı

PTT AŞ'den 'Safranbolu Safranı' Anma Pulu ve İlk Gün Zarfı
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PTT AŞ, 'Safranbolu Safranı' temalı anma pulu ve ilk gün zarfını piyasaya sürdü. Anma pulu 35 lira, ilk gün zarfı ise 70 lira bedelle satışa sunuldu.

Ptt AŞ tarafından "Safranbolu Safranı" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı tedavüle sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Safranbolu Safranı" konulu 35 lira (45x45 milimetre boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 70 lira bedelli ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve şirkete ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde satışa çıkarıldı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte, Safranbolu PTT Müdürlüğü/Karabük adresinde "Safranbolu Safranı 07.05.2025 SAFRANBOLU" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
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