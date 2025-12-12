PTT'den "PTT 185 Yaşında Pul Sergisi" konulu özel gün zarfı

Ptt AŞ, "Ptt 185 Yaşında Pul Sergisi" konulu özel gün zarfını tedavüle sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Ptt 185 Yaşında Pul Sergisi" konulu 70 lira bedelli özel gün zarfı, abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait www.filateli.gov.tr internet adresinde satışa çıkarıldı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte, "PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No: 13 Ulus Altındağ/ANKARA" adresinde mesai saatleri içinde "PTT 185 Yaşında Pul Sergisi 12.12.2025 ANKARA" ibareli özel gün zarfına ait özel tarih damgası kullandırılmaya başlandı.