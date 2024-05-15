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PTT AŞ, 'Çay Kültürü' Konulu Anma Pulu ve İlk Gün Zarfını Satışa Çıkardı

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PTT AŞ, 'Çay Kültürü' konulu anma pulu ve ilk gün zarfını satışa sundu. Pul ve zarf, PTT iş yerlerinde ve filateli.gov.tr adresinde satın alınabilir.

Ptt AŞ tarafından "Çay Kültürü" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı bugün itibarıyla satışa çıkarıldı. ???????

???????Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Çay Kültürü" konulu 20 lira (36 x 52 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 40 lira bedelli ilk gün zarfı abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve şirkete ait "www.filateli.gov.tr" web adresinde satışa sunuldu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla aynı tarihte Rize PTT Müdürlüğü'nde "Çay Kültürü 15.05.2024 RİZE" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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