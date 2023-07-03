PTT AŞ, 'Camilerimiz' Konulu Anma Pulu ve İlk Gün Zarfını Satışa Sundu

PTT AŞ, 'Camilerimiz' konulu anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sunarak satışa çıkardı. Pul ve zarf, PTT iş yerlerinde, filateli internet adresinde ve cep uygulamasında satın alınabilir.

Ptt AŞ tarafından "Camilerimiz" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı tedavüle sunuldu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, "Camilerimiz" konulu 2x (10 TL + 25 Kuruş) bedelli (36 x 52 mm boyutunda) anma pulu, söz konusu pula ait 30,50 lira bedelli ilk gün zarfı abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde, PTT AŞ'ye ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde ve filateli cep uygulamasında bugün satışa çıkarıldı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Ulus PTT Müdürlüğü/ Ankara adresinde "Camilerimiz 03.07.2023 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullanılmaya başlandı.