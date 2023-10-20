PTT AŞ, Atatürk ve Cumhuriyet konulu resmi posta pulunu satışa çıkardı. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı Uluslararası Pul Sergisi de ziyaretçilere açıldı.

Ptt AŞ, "Atatürk ve Cumhuriyet" konulu resmi posta pulunu tedavüle sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Atatürk ve Cumhuriyet" konulu 87 lira bedelli resmi posta pulu PTT iş yerlerinde, kuruma ait www.filateli.gov.tr internet adresinde ve filateli cep uygulamasında satılmaya başlandı.

Cumhuriyet'in 100. yılı için özel sergi

Öte yandan PTT AŞ ve Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı Uluslararası Pul Sergisi" bugün ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. Altındağ Belediyesi Ulucanlar Cezaevi Sergi Salonu'nda gezilebilecek sergi, 30 Ekim'e kadar açık olacak.

Ayrıca, mesai saatleri içinde "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı Uluslararası Pul Sergisi 20-30.10.2023 ANKARA" ibareli özel tarih damgası kullandırılacak. Sergiye özel üretilen özel tarih damgalı zarflar 30 lira karşılığı sergi alanında, PTT'ye ait www.filateli.gov.tr internet adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunulacak.