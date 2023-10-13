PTT AŞ, Ankara'nın Başkent Oluşunun 100. Yılı Anma Pulunu ve İlk Gün Zarfını Tedavüle Sundu

PTT AŞ, 'Ankara'nın Başkent Oluşunun 100. Yılı' konulu anma pulu ve ilk gün zarfını satışa çıkardı. Pul ve zarf, PTT iş yerlerinde, internet sitesinde ve mobil uygulamada satın alınabilir.

Ptt AŞ, " Ankara'nın Başkent Oluşunun 100. Yılı" konulu anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Ankara'nın Başkent Oluşunun 100. Yılı" konulu 15 lira bedelli anma pulu ve söz konusu pula ait 30 lira bedelli ilk gün zarfı, PTT iş yerlerinde, kuruma ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde ve filateli cep uygulamasında satılmaya başlandı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte "PTT Pul Müzesi Hacıbayram Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 13 Ulus Altındağ/ANKARA" adresinde "Ankara'nın Başkent Oluşunun 100. Yılı 13.10.2023 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.