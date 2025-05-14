PTT AŞ 2021-2022 Hesapları TBMM Komisyonunda Görüşüldü

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin (PTT AŞ) 2021-2022 yıllarına ilişkin hesapları, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda görüşüldü.

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, şirketin 3 bin 576 iş yeri, 38 bin 996 personel, 12 bin 280 taşıt, 2 bin 783 PttMatik ve 405 Kargomatı bulunduğunu, hiçbir kargo firmasının olmadığı 337 ilçede posta-kargo, hiçbir ATM'nin olmadığı 63 noktada ise PttMatik hizmeti sunduğunu söyledi.

Şirketin geçen yıl 200 milyondan fazla kargo gönderisi kabul ettiğini belirten Gülten, aynı dönemde yaklaşık 450 milyon posta-kargonun ülkenin dört bir yanına ulaştırıldığını dile getirdi.

Gülten, vatandaşların, temassız teslimat imkanı sunan 405 Kargomat ile gönderilerini 7 gün 24 saat teslim alabildiğini ifade etti.

Taşımacılık alanında yenilikçi çözümler geliştirmenin zorunluluk olduğunu belirten Gülten, bu kapsamda sıfır karbon salımına sahip çevre dostu 750 elektrikli skuterın dağıtım hizmetlerinde kullanıldığını söyledi.

Gülten, şirketin araç filosunun yenilendiğini, 2030 yılına kadar filonun yüzde 80'ini elektrikli araçlardan oluşturarak, karbon ayak izini en aza indirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Finansal hizmetler kapsamında her ay ortalama 34 milyon işlem gerçekleştirildiğini söyleyen Gülten, geçen yıl toplamda 400 milyonun üzerinde işlem yapıldığını dile getirdi.

"Türkiye Kart'ın yaygınlaştırılması için çalışmaları sürdürüyoruz"

Gülten, vatandaşların tek bir kartla toplu taşıma hizmetlerinden faydalandığı ve finansal işlemlerini gerçekleştirdiği Türkiye Kart'ın halihazırda Konya, Kayseri, Yozgat, Gümüşhane, Rize belediyeleri ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda aktif olarak kullanıldığını, kartın ülke genelinde yaygınlaştırılması için de çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

e-Dekont uygulamasıyla elektrik, su ve doğal gaz tahsilatlarının kağıtsız ortamda yapılabildiğine işaret eden Gülten, şöyle konuştu:

"e-Dekont ile fiziki belge kullanımı, aylık 12 milyondan yaklaşık 8 milyona düşürülerek kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımına ciddi katkılar sağlandı. Dekontların, elektronik veya kağıt ortamında iletilmesine, güvenli bir şekilde muhafaza edilmesine ve gerektiğinde ibraz edilmesine olanak tanıyan e-Dekont uygulamasının diğer işlem türleri için yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor."

"170 milyon e-Yazışma işlemi gerçekleştirildi"

Gülten, şirketin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), Birleşik Posta, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi, e-Yazışma Projesi ve e-Apostil gibi dijital ortamda sunulan hizmetlerle de vatandaşlara güvenli, hızlı ve verimli çözümler sunduğunu belirtti.

Şirketin 1 milyondan fazla KEP kullanıcısına ulaştığını, 170 milyon e-Yazışma işlemi gerçekleştirildiğini dile getiren Gülten, "Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi ile geçen yıl sonu itibarıyla toplam 68,5 milyon e-Tebligat gönderimi gerçekleştirilmiş, bu sayı bugüne kadar 250 milyonu aşmıştır." dedi.

Gülten, 2022 yılı başında sıfır olan otomatik kargo işleme kapasitesinin saatte 53 bin adede çıkarıldığını, Ankara, İzmir ve Sakarya başmüdürlükleri için Kargo Ayrım Sistemi'nin kurulum ve kabul süreçlerinin devam ettiğini, bu sistemlerin devreye alınmasıyla saatlik işleme kapasitesinin 85 bin adede çıkarılmasının hedeflendiğini anlattı.

Şirketin geçen yıl 1 milyar liralık yatırım harcaması yaptığını belirten Gülten, bu yıl yatırımlar için yaklaşık 2 milyar lira ödenek ayrıldığını kaydetti.

Komisyonda, PTT Anadolum Lojistik, Kule Verici Tesisleri İşletim ve Teknolojileri, PTT Bilgi Teknolojileri, PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri ve Sofra Kurumsal ve Ödüllendirme Hizmetleri şirketlerinin yöneticileri de sunum yaptı.

Görüşmelerin ardından PTT AŞ'nin 2021-2022 yıllarına ilişkin hesapları ile söz konusu şirketlere ait hesaplar genel görüşe sunuldu.