PTT, 7 Aralık Dünya Mektup Yazma Günü'nde vatandaşları mektup göndermeye davet ediyor

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, 7 Aralık Dünya Mektup Yazma Günü vesilesiyle vatandaşları sevdiklerine mektup göndermeye davet etti. Gülten, mektuplaşma kültürünün önemine vurgu yaparak, tüm mektup severleri bu özel günde duygularını kağıda dökmeye ve sevdiklerine mektup göndermeye çağırdı.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ( Ptt AŞ) Genel Müdürü Hakan Gülten, 7 Aralık Dünya Mektup Yazma Günü vesilesiyle vatandaşları sevdiklerine mektup göndermeye davet etti.

Gülten, "7 Aralık Dünya Mektup Yazma Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, PTT'nin mektuplaşma kültüründeki önemine işaret etti.

Mektuplaşma kültürünün geçmişin bir parçası olduğunu ve bu kültürü yaşatmaya kararlı olduklarını aktaran Gülten, "Tüm mektup severlerin 7 Aralık Dünya Mektup Yazma Günü'nü kutluyor, tüm vatandaşlarımızı bu özel günde duygularını kağıda dökmeye ve sevdiklerine mektup göndermeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Gülten, şirketin 2002 yılında düzenlediği "2023'e Cumhuriyet'imizin 100. Yılına Mektup" kampanyası kapsamında, vatandaşların 21 yıl sonrasına mektup gönderdiklerini hatırlatarak, "Cumhuriyetimizin 100. Yılına Mektup Kampanyası, vatandaşlarımızın geçmişteki günlük yaşamlarını, düşüncelerini ve duygularını geleceğe taşıyarak sevdiklerine miras bırakmalarını sağlamak ve Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak amacıyla başlatıldı. Bu kampanyayla vatandaşlarımızdan 2002 yılında emanet aldığımız 40 bine yakın mektubu, 21 yıl muhafaza ettik ve bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızda mektupların dağıtımına başladık." değerlendirmesinde bulundu.

Adres güncellemesi hatırlatması

Gülten, kampanyaya dair geri dönüşlerin olumlu olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakan'ımız Abdulkadir Uraloğlu'nun da büyük önem verdiği kampanyaya olumlu geri dönüşler aldık ve bu durum bizi oldukça mutlu etti. Mektuplarını teslim alan vatandaşlarımız, annelerinden, babalarından, kardeşlerinden veya sevdiklerinden aldıkları mektuplarla anılarını yeniden canlandırdıklarını ifade ettiler. 2002 yılında mektup yazarak 2023'te mektubunun teslim edilmesini heyecanla bekleyenler de vardı. Onların heyecanını paylaşmak da bizler için çok keyifli ve anlamlıydı. Adres bilgilerinin değişmesi ya da adreslerde yaşanan karışıklıklar nedeniyle bazı mektupları teslim edilemedi. Adres güncellemesi yapmak isteyen vatandaşlarımızın iş yerlerimize gelerek dilekçe vermeleri halinde, mektuplarını kendilerine veya diledikleri adrese ulaştıracağız."