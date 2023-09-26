Promosyon sektöründe 2 milyar dolarlık yeni yatırım bekleniyor

Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği (PROMOTÜRK) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yücetürk, son bir yılda Türkiye'de teknolojik promosyon ürünleri alanında 7-8 fabrika kurulduğunu ve 100 milyon dolarlık yatırım yapıldığını belirterek, "2030 yılına kadar 2 milyar doların...

Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği (PROMOTÜRK) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yücetürk, son bir yılda Türkiye'de teknolojik promosyon ürünleri alanında 7-8 fabrika kurulduğunu ve 100 milyon dolarlık yatırım yapıldığını belirterek, "2030 yılına kadar 2 milyar doların üzerinde yatırım bekliyoruz." dedi.

Yücetürk, AA muhabirine sektörel gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, PROMOTÜRK'ün üye sayısının 550'yi aştığını kaydederek, üye sayısında hedeflerinin gelecek yıl 81 ilde, 7 bölgede, 1.000'in üzerine çıkmak olduğunu söyledi.

Promosyon ve kurumsal hediye sektörünün büyüklüğünün 100 milyar TL'yi aştığını dile getiren Yücetürk, "İhracatta bu yıl beklentimiz 5 milyar dolar. Hedefimiz 2030'a kadar 10 milyar dolara ulaşmak. Bu konuda ciddi mücadele veriyoruz." diye konuştu.

Yücetürk, Türkiye'nin promosyonda en çok tekstil, seramik, plastik ve metal ürünleri ihracatı yaptığını vurgulayarak, dünyanın en büyük şirketlerinin tabaktan kaleme, şapkadan kupa bardağa, kırtasiyeden tişörte kadar çok farklı kalemlerde promosyon ürünü aldığını anlattı.

Şu anda 60 ülkeye ihracat yaptıklarını aktaran Yücetürk, en çok dış satımı Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine yaptıklarını, son dönemde Mısır, Irak, Libya, İngiltere, Almanya ve Fransa'da önemli artışlar yaşandığını bildirdi.

Yücetürk, son dönemde teknolojik promosyon ürünlerine talebin arttığını, taşınabilir güç kaynağı, harici bellek ve hoparlör gibi ürünlerin öne çıktığını belirterek, defter, kalem, tişört, kupa bardak ve şapka gibi klasik ürünlerde de talebin hala güçlü olduğunu söyledi.

"Küresel şirketlerin Türkiye'den ciddi promosyon ürünü alımı var"

Mehmet Yücetürk, küresel şirketlerin Türkiye'den önemli talebinin olduğuna değinerek, "Bugün Coca-Cola, Nestle, Unilever, P&G gibi dünyanın önde gelen şirketlerinin Türkiye'den ciddi promosyon ürünü alımı var. Bu ülkeler özellikle Avrupa ve Orta Doğu'daki alımlarını Türkiye'den yapıyorlar." ifadesini kullandı.

Bu talepleri artırarak ve yeni pazarlar bularak 10 milyar dolarlık ihracat hedefine en kısa sürede ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Yücetürk, yurt dışında tanıtım ve fuarlara katılma gibi faaliyetlerini sürdürdüklerini anlattı.

Yücetürk, promosyon sektöründe kilogram başına düşen ortalama ihracat değerinin 10 dolar olduğunu ifade ederek, bu rakamın bazı ürünlerde 50 dolara kadar yükseldiğini bildirdi.

"Son bir yılda 7-8 fabrika kuruldu"

PROMOTÜRK Yönetim Kurulu Başkanı Yücetürk, Türkiye'nin kaliteli üretim, Afrika, Orta Doğu ve Avrupa'ya yakınlık, lojistik imkanlar ve promosyon sektöründeki gelişmeler nedeniyle yabancı yatırımcıların da radarında olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yabancı yatırımcıların arayışı sürerken yerli yatırımcıda önemli hareketlilik var. Son bir yılda termos ve nitelikli çelik alanında Türkiye'de yatırımlar yapıldı, fabrikalar kuruldu ve üretime başlandı. Şu anda teknolojik promosyon ürünleri alanında 7-8 fabrika kuruldu. Bunu gören diğer uluslararası ya da Çinli firmalar Avrupa'ya gitmek için buraya gelip, bunları kurup buradan ihracatını yapacaklar. Çinli firmalar yerel ortaklar ile hareket etmek de istiyorlar. Son bir yılda Türkiye'de promosyon sektöründe 100 milyon dolarlık yatırım var. 2030 yılına kadar sektörümüzde 2 milyar doların üzerinde yatırım bekliyoruz."

"Promosyon sektörü için bir ticaret merkezi hayata geçireceğiz"

Mehmet Yücetürk, üreticilerin Türkiye'nin 81 iline dağıldığını ifade ederek, promosyon sektörünün ürünlerini daha iyi tanıtması ve yurt dışından gelen alıcılara daha iyi ulaşması için bir ticaret merkezine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Yurt dışından gelen müşterilerin direkt gidip üretici ile görüşebileceği, ürünleri görebileceği, satış ve pazarlamaya yönelik bir merkezin ülkenin ihracatına da büyük katkısı olacağını dile getiren Yücetürk, şu bilgileri verdi:

"Şu anda Avcılar ve Beylikdüzü hattında üyelerimiz için yer bakıyoruz. Amacımız burada bir kooperatif mantığıyla gidip üyelerimize de bunu minimum kar ve maliyetle sunmak. Arsayı alıp istediğimiz ticaret merkezini yaptırmak istiyoruz. Bu merkez sektöre nitelik kazandıracak, dağılmış olanı bir yerde toplayacak ve müşterilerin bir noktaya gelmesine vesile olacak. Ürün çeşitliliğini fazlalaştırıyoruz. Rekabetten dolayı hizmet kalitesi artacak. Yurt dışındaki alıcı için bir nokta olacak."

"Orta Doğu ve Balkanların en büyük promosyon fuarını hayata geçirdik"

Yücetürk, dünya promosyon sektörünün 100 milyar doların üzerinde seyrettiğini, Türkiye'nin özellikle tekstil ve seramik ürünlerinde bu alanda daha yüksek pay alabileceğini söyledi.

Sektörün yarın çok önemli bir etkinliğinin başlayacağını kaydeden Yücetürk, 27-30 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde 35. Kurumsal Hediye ve Promosyon Ürünleri Fuarı'nın gerçekleştirileceğini (PROMOSYON SHOW) bildirdi.

Yücetürk, Orta Doğu ve Balkanların en büyük promosyon fuarını hayata geçirdiklerini ifade ederek, 500'e yakın markanın hazır bulunacağı, 30'dan fazla ülkeden nitelikli alıcının katılacağı fuarın en az 50 milyon dolarlık iş hacmi oluşturmasını beklediklerini vurguladı.

Katılan firma ve marka sayısında yüzde 100'ün üzerinde artış gerçekleştiğini dile getiren Yücetürk, "Bu yıl güzel bir işe de imza attık. PROMOSYON SHIW Endüstriyel Tasarım Yarışması düzenliyoruz. Üniversitelerin endüstriyel tasarım bölümlerinde okuyan öğrencilere bir yarışma düzenledik. İlk 3'e ödül veriyoruz. Jürimiz akademik kadrodan oluşuyor. Amacımız üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmek. Seçilecek ilk 3 kişinin tasarımlarını üreteceğiz. Amacımız burada katma değerli nitelikli ürün üretmek." açıklamasında bulundu.

Yücetürk, bu yıl ilkini düzenlemelerine rağmen ilginin çok yüksek olduğunu belirterek, "Bu yarışmayı promosyon sektörüne yeni bir soluk getirmek için yapıyoruz." diye konuştu.

Fuarı gelecek 3 yıl içerisinde büyüterek kendi alanında Avrupa'nın en büyük organizasyonu haline getirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Yücetürk, bu yönde çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.