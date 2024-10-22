Üye Girişi
Haberler

Prometeon Türkiye'nin Yeni Pazarlama Müdürü Ömer Tunaz Oldu

Prometeon Türkiye'nin Yeni Pazarlama Müdürü Ömer Tunaz Oldu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ömer Tunaz, Prometeon Türkiye, Rusya ve Kafkaslar Pazarlama Müdürlüğü görevine atandı. Daha önce Mısır ve Afrika, Orta Doğu Pazarlama Müdürü olarak görev yapıyordu. Tunaz, şirketin pazarlama ve iletişim stratejilerini yönetecek.

Prometeon Türkiye'nin yeni Pazarlama Müdürü Ömer Tunaz oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Prometeon bünyesinde Mısır ve Afrika, Orta Doğu (AFME) Pazarlama Müdürü olarak görev yapan Ömer Tunaz, Prometeon Türkiye, Rusya ve Kafkaslar Pazarlama Müdürlüğü görevine atandı.

Şirketin pazarlama ve iletişim stratejilerini yönetecek Tunaz, lisans eğitimini Okan Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünde tamamladı.

Profesyonel iş hayatına 2014'te Pirelli'de başlayan Tunaz, Ocak 2014-Mayıs 2017 arasında sırasıyla Filo Satış Destek ve Bölge Satış Müdürlüğü görevlerini üstlendi.

Mayıs 2017'de Prometeon bünyesine katılan Tunaz, marka bünyesinde sırasıyla Ürün Müdürü, Türkiye, Afrika ve Orta Doğu Operasyonel Pazarlama Müdürü ve Mısır, Afrika ve Orta Doğu Pazarlama Müdürü görevlerini üstlendi.

Ömer Tunaz, ağustos itibarıyla Prometeon Türkiye'de Pazarlama Müdürlüğü görevine atandı.

Daha önce bu görevi de eş zamanlı yürüten Faruk Uslu, Prometeon Tyre Group MEA Bölgesi (Türkiye, Orta Doğu ve Afrika, Rusya ve Kafkaslar) Pazarlama Direktörü olarak görevine devam edecek.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi

Orta Doğu Türkiye Ekonomi Finans Afrika Mısır Rusya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı

Bahçeli'nin Öcalan'la ilgili sözleri için bakın ne dedi

 Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik

 PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın

Bahçeli'ye Öcalan cephesinden ilk yanıt
'Öcalan' çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git

"Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TRT 1 canlı maç izle! ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki İlke Naz Hoş kimdir? Voleybolcu İlke Naz Hoş'a babası şiddet uyguladı mı? Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ne zaman, nerede yakalandı? Yavuz Ağıralioğlu'nun partisinin adı ne olacak? Yavuz Ağıralioğlu parti kurdu mu, kimler var? KHK affı çıkacak mı, KHK'lılar mesleklerine dönecek mi ? Genel Af çıkacak mı, ne zaman çıkacak? Tabii Spor 4-5-6 CANLI izle! (ŞİFRESİZ KANAL) Tabii Spor 4,5,6 kesintisiz donmadan canlı maç yayın izleme linki! E devlet'ten partiden nasıl istifa edilir? Siyasi Parti istifa sorgulama ekranı 2024! Tabii Spor 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Tabii Spor kesintisiz donmadan canlı maç yayın izleme linki! 28 Ekim okullar yarım gün mü 2024? Monaco Kızılyıldız CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Monaco Kızılyıldız maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.