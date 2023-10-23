Prof. Dr. Selçuk Çolakoğlu: Çin Ekonomisi Olumlu Görünüyor

Prof. Dr. Selçuk Çolakoğlu, Çin ekonomisinin istikrarlı şekilde büyüdüğünü ve diğer önde gelen ekonomilere kıyasla daha olumlu bir görünüme sahip olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Selçuk Çolakoğlu, "Çin'in ekonomik görünümü dünyadaki diğer önde gelen ekonomilerin bir kısmına kıyasla çok daha olumlu" dedi.

İSTANBUL, 23 Ekim (Xinhua) -- Ankara merkezli Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü Prof. Dr. Selçuk Çolakoğlu, Çin ekonomisinin istikrarlı şekilde büyüdüğünü ve beklendiği gibi ilerlediğini söyledi.

Ulusal İstatistik Bürosu'na göre Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılası bu yılın üçüncü çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 artarken, yılın ilk üç çeyreğinde ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 büyüdü.

Çolakoğlu, kısa süre önce Xinhua'ya verdiği demeçte pandeminin önde gelen birçok ekonomiyi olumsuz etkilediğini, ancak diğer birçok ülkenin aksine Çin'in yüksek enflasyon derdinden kaçınabildiğini belirtti.

Çin hükümetinin "başlangıçtan itibaren" enflasyonu başarılı şekilde kontrol altına almayı başardığını vurgulayan Çolakoğlu, Çin'in ekonomik büyüme hamlelerinden övgüyle bahsetti.

Çolakoğlu, "Son veriler Çin ekonomisinin istikrarlı olduğunu gösteriyor. Çin'in ekonomik büyüme oranı küresel ortalamanın üzerinde seyrediyor. Bu da Çin ekonomisi için bir başka olumlu sonuç" diye ekledi.

Kısa süre önce açıklanan veriler, Çin ekonomisinin toparlanmaya devam ettiğini ve üretim ve arzın istikrarlı şekilde arttığını gösteriyor. Çolakoğlu, pazar talebinin genişlediğini ve ülkenin kalkınma kalitesinin iyileştiğini dile getirdi.

Çolakoğlu, "Çin'in ekonomik görünümü dünyadaki diğer önde gelen ekonomilerin bir kısmına kıyasla çok daha olumlu" dedi.

İklim değişikliği ve çevre sorunlarıyla ilgili endişelerin giderek arttığından bahseden Çolakoğlu, yeşil ve yüksek kaliteli kalkınmanın Çin ekonomisi açısından kilit önem taşıdığını vurguladı.

Çolakoğlu, "Dolayısıyla geleneksel sektörlerden yeşil kalkınma ve yeşil ekonomiye geçiş tüm ülkeler için çok önemli. Çin'in de bu bağlamda bir stratejik planı var" dedi.